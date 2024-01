“Ela já foi melhor, mas está bonita ainda”, Rodriguinho detona o corpo de Yasmin Brunet

Aiiii, que ódioooo! Amores, eu não sei vocês, mas quando esse vídeo do Nizam e do Rodriguinho criticaram o corpo da modelo Yasmin Brunet no quarto do líder do BBB 24 chegou até mim, eu fiquei com uma vontade louca de esfregar a cara dos dois no asfalto de tanta raiva que eu fiquei. Esses comentários grotescos dos brothers foram feitos durante a madrugada deste sábado (13).

Depois de discutir estratégias de jogo e relacionamentos, eles simplesmente quiseram dar pitaco sobre o shape da sister. “Acho ela bem bonita sim. Ela já foi melhor. Agora, está mais velha, mas acho ela bem bonita sim”, disse Rodriguinho para Nizam, Lucas Pizane e Vinicius Rodrigues.

Nizam respondeu, “não estou falando do rosto. O rosto dela é lindo, mas o corpo é meio estranho”.

Depois, fizeram algumas piadas sobre procedimentos estéticos feitos pela modelo, aí o macharada riu e comentaram como Brunet é “gente boa”. Eles também afirmaram que a participante está forte no jogo.

Por fim, Rodriguinho acrescentou outro comentário sobre os hábitos alimentares da modelo, “você percebe, ela está mais velha e largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo”, afirmou. Em seguida, o grupo disse que isso seria por conta da ansiedade da sister.

Obviamente, a web ficou revoltadíssima com tais comentários e detonaram os brothers. Vejam aqui alguns deles:

Rodriguinho e Nizam sobre a aparência da Yasmin: "Tá mais velha, mas tá bonita ainda" "Não é mais a mesma" "Tá comendo muito" "O corpo é estranho" A pressão estética sobre as mulheres é algo tão absurdo, que nem a YASMIN BRUNET é poupada dissopic.twitter.com/hCz8ya5d44 — Ana Luu (@AnaluuCEC) January 13, 2024

os comentários imundos do nizam e do rodriguinho sobre o corpo da yasmin… pic.twitter.com/reflwWzZPf — leticiaw. (@letspfcw) January 13, 2024

