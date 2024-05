Eduardo Paes, prefeito do Rio, diz que ‘não deu e nem dará’ autorização para shows de Bruno Mars

O que? Eduardo Paes falou e disse ao revelar que o executivo municipal “não deu e nem dará” autorização para os shows de Bruno Mars, em 4 e 5 de outubro. Acontece que o show do cantor foi esgotado em poucas horas e a Ticketmaster resolveu lançar novas datas da apresentação, mas elas aconteceriam em pleno período eleitoral, que ocorre em 6 de outubro.

“O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos”, escreveu o chefe do executivo nas redes sociais.

“Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 04 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições”, continuou.

O artista possui uma apresentação no Rio de Janeiro, dia 5 de outubro, no qual os ingressos já estão esgotados. “Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio”, concluiu Paes.