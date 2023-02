Eduardo Paes desmente fake news e chama Carla Zambelli de “pistoleira”

Deputada utilizou fotos antigas como se fossem atuais e o prefeito do Rio de Janeiro não ficou calado

As fake news ganham cada dia mais o cenário da política, fazendo minha fofoqueiras irem à loucura. Eduardo Paes desmentiu a pegadinha de Carla Zambelli que usou fotos antigas como sendo atuais. O prefeito do Rio de Janeiro chegou a chamá-la de pistoleira na foto em que ele aparece cumprimentando Sérgio Cabral no carnaval.

Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira q anda armada ameçando os outros. Quem anda c presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho(q já te abandonou também) e estou aqui pronto p terminar de mandar vocês p o lixo da história. pic.twitter.com/xDG47CraI5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 23, 2023

“Fake News, com fotos antigas, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho (que já te abandonou também) e estou aqui pronto para terminar de mandar vocês para o lixo da história”, disse ele.

Zambelli ainda escreveu na publicação: “Um tapa na cara dos milhões de cidadãos honestos do Brasil”, disse.