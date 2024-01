Edu Guedes e pronuncia sobre suposto envolvimento com Ana Hickmann

Em entrevista, o apresentador afirma que é apenas um bom amigo da apresentadora.

Meus amores, na tarde de ontem (15) contei para vocês que a assessoria de imprensa da apresentadora Ana Hickmann havia desmentido os boatos de que a loira estaria se envolvendo com o seu fiel colega de trabalho, o também apresentador Edu Guedes. Contudo, chegou a vez do próprio apresentador falar sobre o assunto.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Edu, que trabalha a 9 anos ao lado de Ana, no programa “Hoje em Dia”, da Record TV, afirmou que o seu envolvimento com a apresentadora trata-se apenas de uma pela amizade, que já existe há muitos anos.

“O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos”, afirmou o apresentador.