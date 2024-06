“É o meu corpo”, negou Nicola Coughlan sobre terem feito retoques digitais 

Meus amores, essa segunda parte da terceira temporada tá sensacional. Tanto que fui pesquisar no Twitter sobre como foi a reação do público em relação á cena de nudez da Nicola Coughlan, e acabei vendo muitos comentários achanado o ápice do empoderamento e autoconfiança, mas obviamente, alguns acusaram a produção de terem alterado digitalmente a cintura da intérprete da personagem Penelope.

E a própria Nicola decidiu abrir seu coração sobre esses comentários falando das possíveis alterações digitais que fizeram no seu corpo nas cenas de nudez de Bridgerton, e mandou o seguinte recado: “não há nenhum Photoshop envolvido por aqui”.

Durante uma entrevista à People, ela garantiu que as mudanças em seu corpo foram causadas pelo figurino da série.

“Se você está constantemente usando espartilhos, o seu corpo meio que se molda a eles. Às vezes estou em uma prova de guarda-roupa para algum estilista e, quando eles chegam com um espartilho, eu digo: ‘Podem apertar mais’. Eles ficam chocados, mas o meu corpo se ajustou a isso”, comentou.

A artista não ficou nada contente com essas acusações e soltou o verbo: “Eu vi alguns trolls na internet dizendo que usaram Phothoshop no meu corpo, e especialmente na minha cintura. Quero responder: Não usaram não”.