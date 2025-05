É hoje! Saiba detalhes do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde

Amores, já estou arrumando as malas para participar do casamento chiquérrimo de minha íntima Isis. Meu bem, estou levando um vestido rosa queimado de alcinhas finas com fenda suave e um decote discreto nas costas para brilhar no evento. Gente, daqui a pouco vou pegar meu jatinho para ir à cerimônia lá em São Paulo. E ao fim, retornarei a tempos para acompanhar o ‘Gagacabana’ in loco. Hoje vai ser maravilhindo!

Bem, neste sábado (3), a atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45 anos, vão realizar a aguardada cerimônia de casamento. Com cerca de 180 convidados do círculo íntimo do casal, o evento será celebrado na luxuosa Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo.

Cercado pelo verde da natureza, o ambiente de alto padrão, que vai receber o casal e os convidados, dispõe de visuais paradisíacos com alusão a vilarejos europeus.

Dias antes do dia do casamento, junto aos filhos, Isis e Marcus se encontram hospedados em uma das casas do vilarejo luxuoso. De acordo com o Extra, o local onde a família está descansando tem capacidade para até 18 pessoas, e é equipado com 5 dormitórios e 2 suítes externas, além de cozinha, lavanderia, piscina e um anexo com uma edícula.

Para a cerimônia, os pombinhos terão 14 casais de padrinhos, incluindo os atores Thaila Ayala e Renato Góes, Mariana Ximenes — que entrará junto a um amigo da noiva —, Marina Morena e Fabrício Boliveira.

Escolhida a dedo, a sonoridade do evento será conduzida pela orquestra Del Chiaro e também contará com a presença do cantor Silva, que promete realizar uma apresentação apaixonante.

Vale ressaltar que, no convite, Isis optou por determinar, aos presentes, um dress code com tons suaves e cores pastéis. A atriz vetou vestimentas com preto e vermelho e uso de saltos finos.

Em dezembro de 2024, Isis e Marcus oficializaram o matrimônio no civil, e neste sábado, vão celebrar a união junto a familiares e amigos.

Em entrevista a Quem, Buaiz revelou qual será o destino da lua de mel do casal: Itália, com direito à passeios pela Sardenha, Veneza, Milão e outras regiões napolitanas