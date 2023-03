”É desconsertante ver a Rafa aqui”, José Loreto causa climão na Dança dos Famosos

O ator e jurado do Dança de Famosos, não fingiu costume ao ver a ex. Web aponta sentimento no ar

Quem assistiu o quadro Dança Dos Famosos no Domingão com Huck de ontem (26) notou a maior torta de climão em plena TV aberta. A influenciadora digital e apresentadora Rafa kalimman se apresentou no grupo B junto com Daiane dos Santos, Bruno Garcia e Thiago Oliveira. Entre os convidados do júri deste domingo, 26/3, estavam Sheron Menezzes e José Loreto – coincidentemente o ator é ex-namorado de Rafa. Os dois ficaram seis meses juntos e terminaram em janeiro desse ano. José Loreto deixa Rafa Kalimman sem graça no Domingão com Huck. (crédito: reprodução) O ator avaliou o desempenho dos participantes, mas não deixou de citar a admiração por Rafa e fazer um ‘renember’ de como os dois se conheceram. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje… E é muito bom a gente poder se amar não estando junto”, disse.