É briga? Prefeito de Santa Luzia dá nocaute em Presidente da Câmara de Vereadores

Calma pessoal, não é isso que estão pensando. A luta foi simbólica pra comemorar inauguração de centro de lutas.

Calma pessoal, não é isso que estão pensando. A luta foi simbólica pra comemorar inauguração de centro de lutas.

Aconteceu em Santa Luzia, no Centro de Lutas Municipal, um evento que chamou atenção da mídia e dos eleitores da cidade metropolitana. O prefeito Christiano Xavier (PSD) promoveu uma luta de boxe com o presidente da Câmara de Vereadores, Wander Carvalho Jr (PSD).

A princípio o prefeito fez o convite para a luta para vereadores de partidos adversários… quem iria minha gente? Ninguém né… Dito e feito! Sendo assim, quem topou lutar com Christiano foi Wander.

Leia também Flávia Noronha diz que ficaria com Frank Aguiar para se vingar de Renata Banhara

Foto: Instagram

Christiano ganhou nocauteou Wander, não que o presidente da câmara tenha dado aquele beijinho na lona, mas ele optou por finalizar a luta falando com o juiz.

O evento também contou com transmissão ao vivo pelo Youtube e os melhores momentos da luta está disponível no canal do Prefeito.

O Centro Municipal de Santa Luzia conta com 5 ringues, 3 octógonos e variados equipamentos para prática de artes marciais.

Da próxima vez meninos, me chamem pra ser ring girl!