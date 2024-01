Durante o velório das vítimas da queda de um helicóptero em SP, o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota comentou sobre o acidente: “Poderia ter sido evitado”.

Gente, na tarde deste domingo (14), o ex-deputado federal Alexandre Frota compareceu ao velório de Luciana Rodzwwics e a filha dela, Letícia Ayumi, no Cemitério Jaraguá, zona norte de São Paulo.

Como vocês devem saber, meus amores. Elas eram duas das quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido em 31 de dezembro, quando um helicóptero que saiu da capital e seguia para Ilhabela desapareceu na Serra do Mar. Ambas estavam acompanhadas de Raphael Torres e do piloto do helicóptero, Cassiano Teodoro, de 44 anos.

Frota chegou ao local do sepultamento às 15h, carregando um buquê de flores vermelhas. Ele abraçou os familiares das vítimas e entrou no salão em que acontecia o velório sem falar com a imprensa. A chegada ocorreu instantes antes do início do cortejo para o sepultamento de mãe e filha.

Os destroços do helicóptero foram encontrados em Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo nesta última sexta-feira (12). E Frota levou o namorado de Letícia, Henrique Thiofilo, até a cidade para acompanhar o resgate.

Numa breve entrevista ao Metrópoles, o ex-deputado disse que procurou parentes das vítimas para pedir autorização e organizar uma força-tarefa para auxiliar nas buscas pelo helicóptero, que estava desaparecido há 12 dias, afirmou que teria reunido 22 voluntários e disse que o grupo adentraria na mata fechada neste sábado (13).

O helicóptero modelo Robinson 44 foi encontrado, nessa sexta-feira (12/1), após 12 dias de buscas. A aeronave partiu do Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo. O último registro no radar havia sido por volta de 15h20 do dia 31 de dezembro.

Pouco antes de a aeronave desaparecer, Letícia enviou mensagens ao namorado avisando sobre as más condições climáticas. Ela gravou um vídeo em que o helicóptero aparece totalmente coberto por neblina, sem visibilidade.