Dulce María, do RBD, revela que está doente

A Roberta do grupo do RBD, que está de passagem pelo Brasil contou detalhes sobre o seu quadro de saúde para os seus fãs que a seguem nas redes sociais

Dulce María abriu o seu coração e contou que está doente. A cantora não deu detalhes sobre o que está sentindo, mas apareceu sem maquiagem nos stories para contar detalhes aos seus fãs que a ajudam com tanto carinho.

“Meus amigos, como estão? Quero dizer obrigada por todo o amor que tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que estão nos dando em Colômbia, que foi mágico, e agora no Brasil, no Rio, que foi com muitas emoções. E agora em São Paulo, estamos muito felizes. Quero contar que estou muito emocionada, com gratidão. Estou um pouco doente, vou dar o melhor de mim”, disse ela.

Vale lembrar que os próximos shows do RBD acontecem na cidade de São Paulo. O grupo se apresenta no Estádio do Morumbi nesta segunda-feira, 13, e também no Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19.