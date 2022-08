Duh Marinho e Xamã fazem rima erótica e fãs vibram nas redes

Quem não ama Duh Marinho? Eu amo Duh!!! Meu amigo carioca, inclusive estou esperando-o para uma festinha aqui na minha casa no Leblon. DUH EU AMO VOCÊ DESDE MUITO TEMPO! Na tarde de desta segunda-feira, 29, Duh Marinho postou em suas redes uma batalha de rimas com o cantor Xamã.

A batalha contou com frases eróticas e os fãs foram a loucura com a criatividade, Xamã por sua vez não conseguiu ir muito bem, mas logo caiu na risada. Os seguidores logo comentaram: “xaveco no xamã ao vivo”, escreveu um seguidor. “EU TO MORRENDOOOOO”, escreveu outra. Confira.