Drake presenteia stripers de boate em Miami com bolsas da Chanel

Rapper fez uma super festa em uma boate de strip para o lançamento do ‘Her Loss’, seu álbum em parceria com 21 Savage

Nossa, até eu que sou mais boba queria uma Chanel vinda das mãos do rapper americano Drake. Afe! O cantor apresentou as stripers de uma boate em Miami com bolsas Chanel para comemorar o lançamento do seu novo álbum ‘Her Loss’. O evento contou com uma mega festa e as stripers não deixaram de aproveitar os mimos.

Vale ressaltar que o artista ainda distribuiu dinheiro pela balada, coisa que já não é muito estranha para ele, que adora fazer uma boa ação.

Não podemos saber o valor de cada bolsa de luxo que o rapper deu a cada striper, mas conhecemos a marca e sabemos que os preços são bem exorbitantes. Uma bolsa clássica pode chegar a custar cerca de R$43 mil.