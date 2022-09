Dra. Deolane se diz preparada para sair algemada do reality show ‘A Fazenda’

A advogada está sendo investigada pela polícia por envolvimento com empresa acusada de lavar dinheiro de facções criminosas.

Durante a revelação de parte dos participantes da 14ª edição do reality show ‘A Fazenda’, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi indagada pelo jornalista Gabriel Perline sobre a possibilidade dela sair do programa algemada. “Você está preparada para a possibilidade de sair algemada pela polícia de dentro do reality show por conta dos envolvimentos em investigações suspeitas?”.

Em resposta ao jornalista, Deolane diz que acredita que tal acontecimento não será necessário, mas que caso aconteça a mesma já nasceu preparada para enfrentar tudo nessa vida. “Eu já nasci preparada pra tudo nessa vida, eu já nasci pronta, creio eu que não será necessário. Até porque o lapso que foi transcorrido desde o início das investigações até agora, seria mais um espetáculo que eles gostariam pra manchar a minha imagem, mas estou pronta“.

Para quem não sabe, a advogada está sendo investigada devido a um suposto envolvimento com a empresa ‘Betzord’, que é acusada de lavar dinheiro de facções criminosas.

Confira abaixo a participação da influenciadora na coletiva de imprensa realizada no programa ‘Hoje em Dia’.