Dra. Deolane não fica para trás e faz comentário sobre polêmica de Caio Castro

Adriane Galisteu do Paraguai, Dra. Deolane, LÓGICO que não poderia deixar de dar a sua opinião. Logo ela FUTURA SENADORA DO BRASIL, escrevam o que estou dizendo, Deolane será a Senadora da República em 2026. Clarooo que até lá nós seremos alimentados diariamente com as “Dicas de Viver da Dra. Deolane Bezerra”. SEGUREM ESSA.

A advogada publicou em seu Twitter: “Se tá ruim “pra mim”, imagina para quem pensa que pagar jantar é sustentar uma mulher, ajuda né”. Se referindo ao trecho da entrevista de Caio Castro ao Podcast “Sua Brother”.