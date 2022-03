”Com um pé atrás eu tenho que ficar”, dispara Douglas Silva para Eliezer

Acerola foi até o publicitário para indaga-lo sobre o voto de domingo na piscina

Acerola foi até o publicitário para indaga-lo sobre o voto de domingo na piscina

Douglas Silva, nosso Acerolinha, sempre usa as festas para descobrir os votos que recebe e na festa do líder Paulo André não foi diferente. Na madrugada desta quinta-feira, (3), na piscina, o ator indagou Eliezer se ele votou nele no último paredão.

Douglas vai até Eliezer questionar sobre voto (Foto: Reprodução)

Ao fazer as contas, ele disse ao publicitário que recebeu três votos, e sabe que foram de Laís e Jade e Eslô e Lina, mas quer saber o terceiro. Ou foi Natália e Jessilane ou foi Larissa ou foi Eli e Vyni, e perguntou: “Quer fazer essa conversa?”. Eli ficou sem graça e querendo falar a verdade — que não votou —, mas se calou.

A única coisa que Eli disse foi: “A resposta está no que foi construído aqui, até agora”, mas mesmo assim Douglas ficou pensativo. “Bota a aprovação, entende? Com um pé atrás eu tenho que ficar”, disse DG dando a entender que ainda não tem certeza que ele não votou. A desconfiança de Douglas é que Eliezer está querendo tirar ele da reta dando a entender que foi Larissa quem votou nele, depois da saída da participante. Tanto é que ele acha isso, que depois ele comentou com Gustavo sobre.

Douglas fica pensativo com respostas de Eliezer (Foto: Reprodução)

Na sala, DG disse: “Quer me pagar de otário?”, e Gustavo respondeu: “Se ele fez isso, foi um movimento totalmente atípico e quer saber de bonzão, de isentão do quarto!”. O ator disse que não pagará para ver e que se ele não votou mesmo nele, ele deveria ter dito antes da eliminação de Larissa.

Vídeo tá na tl



Eliezer contou pro Douglas que não votou nele, Douglas não acreditou. Passou pro Gustavo que se ele realmente não votou, ele deveria ter dito antes e não depois da Larissa sair.

Ah e Jade Picon prestou bem atenção na conversa na piscina viu? E percebeu o assunto e o que Eli quis dizer sem dizer, somente por cifradas. O puxão de orelha vem…

Jade pleníssima vendo o Eliezer tirar o corpo fora contando pro Douglas que não votou nele! #BBB22



pic.twitter.com/LuU9Sw53Zf — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) March 3, 2022

Só lembrar que Eli quem deu a ideia de votarem em Douglas, ok? Para tirar o corpinho depois? Falo nada…

