”DG coisa nenhuma! Meu nome é desagradável”: Eli e Lina acusam Douglas Silva em ‘Jogo da Discórdia´

O ator não gostou nem um pouco de ser taxado como desagradável na atividade

Bate nas costas e chama de “amigo”, mas no ‘Jogo da Discórdia’, Eliezer e Lina acham Douglas Silva, a pessoa mais ‘desagradável’ da casa, acredita leitor(a)? Isso se deu no ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (21), e o Acerola teve o primeiro lugar no pódio de ambos nesse quesito. Eli não justificou o porquê o acha desagradável, mas Lina sim…

https://twitter.com/Silva_DG/status/1506113630340792320

“A pessoa mais desagradável no meu ranking tem sido o DG na nossa relação na casa e pelas movimentações que já trouxe aqui em outros momentos, que são opostas ao que eu construo. De acordo com o que ele fala e como ele conduz situações são diferentes”, disparou Lina.

”DG coisa nenhuma! Meu nome é desagradável”, dispara Douglas (Foto: Reprodução)

Em outro momento, a cantora disse ao Acerola: “Quanto ao DG, minha relação no dia a dia e no cotidiano, coisas que passam na nossa relação são desagradáveis para mim, por me deixar desconfortável no jogo. Pelo meu lado, enrijeceram a nossa relação”. O ator, então, se defendeu dizendo: “Pode ser desagradável para você dentro da casa, mas está misturando muito o lance do jogo com o pessoal. Porque nós temos diversas trocas sobre a vida aqui dentro, mas acho que dentro do jogo, você sim está sendo desagradável, porque fazemos movimentos contrários”, rebateu.

Eli e Lina acusam Douglas Silva em ‘Jogo da Discórdia´ (Foto: Reprodução)

Lina disse que existe uma tensão entre eles, e Douglas negou. “Conselho de Amigo: tem lugares opostos aqui, isso não pode deixar influenciar no nosso cotidiano. Uma coisa que eu aprendi é separar o jogo do que a gente vive no pessoal”, aconselhou Acerola. Mas Lina disse que tem dificuldade em separar.

Depois, no Quarto do Líder, DG desabafou com Arthur Aguiar e disse: “Tem que separar o jogo da vida pessoal. Mano, não quer ser meu amigo? Tá tudo certo. Você joga aí, eu jogo aqui e vamos seguir. Não dá pra ficar falando um monte de coisa que machuca, que massacra, e depois falar: ‘Amigo…’. Não existe isso.”, a respeito de Eliezer, pois o mesmo disse, depois do programa, a ele, que o colocou pelo ponto de vista da casa e não pessoal. Oi? Mesmo assim, o ator se desculpou com rapaz.