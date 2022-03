Será?! Equipe de Douglas Silva se retrata e explica: “mão de bicho”

Um vídeo que circulou na web ontem, (4), causou alvoroço sobre homofobia

Como noticiei aqui a você, caro(a) leitor(a), um vídeo de Douglas Silva causou burburinho nas redes sociais sobre uma fala homofóbica do ator e a equipe de DG se retratou sobre o ocorrido.

Ao contar que Pedro Scooby estragou seu som na época em que foi líder, Acerola disse: “Só consegui ouvir três, porque a mão de bicho do Pedro quebrou o negócio”. No som, como disse aqui, não dava para saber se era bicho ou bicha.

Pois muito que bem! A equipe de DG postou no Twitter oficial do ator que é um termo “mão de bicho. “O termo “mão de bicho” é muito usado na família do DG. Normalmente é sobre alguém que quebra as coisas com facilidade ou muito rápido”, esclareceram.

O termo “mão de bicho” é muito usado na família do DG. Normalmente é sobre alguém que quebra as coisas com facilidade ou muito rápido #TeamDouglas pic.twitter.com/C2VyQNUT4D — Douglas Silva 🎲 (@Silva_DG) March 4, 2022

Alguns internautas ainda ficaram insatisfeitos dizendo que foi “bicha” e outros ainda usaram a língua portuguesa para defender o ator. E aí, leitor(a)? O que você acha?

Tá sei. A diferença do som do A e do O é grande. Ele falou mão de bicha sim — Adriana (@Adrianasnt2011) March 4, 2022