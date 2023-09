Dona Globo liberou, hein? O beijo entre Kelvin e Ramiro levanta ibope, mas foi meio bobinho.

O ator Diego Martins conta sobre o que os personagens ganharam: “um senhorzinho que me parou na rua e disse que apoiava os dois.”

Amores, o ator Diego Martins, que interpreta o Kelvin na novela das nove falou sobre a tão esperada cena do beijo que seu personagem e Ramiro deram na novela das nove que foi ao ar nesta sexta-feira (1) enquanto estava curtindo o segundo dia de shows do The Town hoje (3). Diego está felicíssimo com a repercussão da cena nas ruas e ao constatar como o amor de dois homens vem sendo aceito pelo público:

“A repercussão tem sido muito carinhosa, muito calorosa. As pessoas têm falado muito. É muito legal ver como essa discussão de Kelvin e Ramiro, uma dupla de dois homens que se amam, tem chegado na casa das pessoas e aí a gente veio com esse capítulo, com um beijo dado de uma maneira tão sensível, tão bonitinha, sabe?”, contou.



Apesar da cena libertadora para os personagens, Diego reconhece que ainda há muito o que avançar para colocar um ponto final no preconceito.

“Eu acho que a gente está num lugar de descobrir que as pessoas estão amando dois personagens jovens, que se amam e estão se descobrindo. Isso já é maravilhoso! A gente tem torcida pelas pessoas e de todas as idades. Eu estava entrando aqui hoje e passou um senhorzinho e falou: ‘estou torcendo muito para você pegar o peão!’ E eu falei: ‘olha isso, estou ouvindo isso de um cara muito mais velho que talvez, na minha cabeça, seria alguém superconservador e talvez seja, sabe, mas a gente tá mudando a cabeça dessas pessoas. Isso é muito legal!”



