Dona Déa pergunta a Rodriguinho porque ele foi para o BBB se ele não precisava de dinheiro

Genteeee, eu amo a Dona Déaaa! Ela é exatamente o que seu filho, o saudoso Paulo Gustavo retratava na personagem Dona Hermínia. E como já esperavamos, ela simplesmente acabou com a raça do cantor Rodriguinho ao falar de todas as falas problemático que ele teve durante sua participação no programa.

Confesso para vocês que achei que ela ia tacar o sapato na cabeça dele, mas só o esculacho que ela deu nele já foi o suficiente. A participante fixa do Domingão mandou até o cantor ficar quieto e questionou se a família dele não ficou com vergonha da participação que ele teve no reality show da Globo.

“Eu ia perguntar pra você por que você entrou no Big Brother, você ficou esperando… fica quieto, espera eu acabar de falar”, iniciou, sem permitir que Rodriguinho a interrompesse, como ele tentou fazer no momento em que foi contrariado.

“Porque eu… você acabou com a raça das mulheres, você falou tudo o que não devia. Você chamou a Yasmin de velha e gorda, mas agora eu quero… tá gravado, não venha dizer que não falou não”, encerrou, novamente impedindo que Rodriguinho interrompesse e também não mentisse sobre o caso.

Veja abaixo o vídeo: