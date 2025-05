Domingo tem estreia no SBT: “Tô No SBT, Tô Na Fama!” com Thiago Michelasi promete agitar as manhãs com muita informação e entretenimento

Prepare-se para um novo jeito de começar o domingo! Neste domingo, às 9h30 da manhã, estreia o programa “Tô No SBT, Tô Na Fama!”, o mais novo lançamento do SBT que promete conquistar o público com uma mistura imperdível de notícias dos famosos, coberturas de eventos, shows, viagens, cruzeiros, gastronomia, fofocas e muito mais.

O comando do programa fica por conta do carismático Thiago Michelasi, que por três anos apresentou o sucesso Tô Na Fama! na RedeTV!, onde foi vice-líder de audiência e encantou o Brasil com seu estilo leve, divertido e informativo. Agora, Michelasi dá um novo passo em sua carreira com esse projeto exclusivo no SBT, que já nasce com a promessa de ser um fenômeno nacional.

Ao lado de Michelasi, o programa conta com um time de peso. O repórter Allan Borges, conhecido por sua passagem marcante pelo TV Fama e por integrar a equipe do Tô Na Fama! na RedeTV!, está de volta com suas fofocas quentinhas dos artistas e ampla cobertura de eventos.

A atração também conta com a participação de Márcio Michelasi, trazendo as principais notícias e tendências do setor da beleza, em parceria com o Sindicato Pró-Beleza.

Fabiana Tobias marca presença com reportagens especiais, Wilker Manoel assume as coberturas de viagens e eventos, e Danilo Vascaí completa o time, que promete surpreender com conteúdo de qualidade e muita originalidade.

“Tô No SBT, Tô Na Fama!” será exibido pela SBT Barra, a Garças TV – o SBT do Araguaia, afiliada que atende as regiões de Barra do Garças (MT), Pontal do Araguaia (MT) e Aragarças (GO). A transmissão será feita em TV aberta pelo canal 4.1, mas o programa também está sintonizado com as novas tendências da era digital: pode ser assistido ao vivo e com interação em tempo real pelas plataformas digitais.

Onde assistir de qualquer lugar do Brasil:

Facebook: SBT Barra

YouTube: TV SBT Barra

Instagram: @sbtbarra

YouTube do Programa: youtube.com/tonosbt

Instagram Oficial do Programa: @tonosbt

A partir deste domingo, o seu café da manhã tem um novo sabor: famosos, diversão e muita informação, tudo no Tô No SBT, Tô Na Fama! com Thiago Michelasi e seu super time!

Não perca: todo domingo, às 9h30 da manhã, no SBT Barra!