Eita! Djavan se apresentou neste domingo (02), no Tim Music Festival, e vetou a transmissão do seu show no canal pago da Globo, Multishow. O show foi realizado na Praia de Copacabana e o cantor ressaltou sua alegria de estar se apresentando no local.

O F5, da Folha, contou que o cantor não tem o costume de liberar a exibição dos seus shows para a TV, ou seja, não foi um caso isolado.

O show seria exibido pelo Multishow, canal de variedades da Globo para TV pro assinatura.