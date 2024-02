DJ Buarque é acusado de agredir entregador

Além de ser acusado de agressão, o marido da ex-Fazenda Bia Miranda, também foi acusado de fazer ameaças contra o entregador.

Gentee, eu estou completamente passada com isso que eu acabei de descobrir. Recentemente, viralizou um vídeo em que um entregador de app expõe o DJ e marido da influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda, Buarque.

No vídeo em questão, o trabalhador acusa o artista de o ter agredido, após o mesmo se recusar a entrar no condomínio onde o DJ mora. Além da agressão, o entregador acusa Buarque de ter lhe ameaçado.

“Tô gravando, você me deu um tapa, tacou meu telefone na água. Você está errado, eu não sou obrigado a subir, eu não vou subir. Está sendo gravado, falou que ia chamar um maluco de pistola. Me ameaçou e agora eu tenho provas, vou te denunciar seu otário, vou te processar, seu vacilão. É bom que eu pego um dinheiro seu também”, dispara o trabalhador, no vídeo.