Divórcio na área: Gisele e Tom contratam advogados

Segundo o Page Six o casal estaria analisando a divisão de bens

Meu Deus! Jamais imaginei que viveria tudo isso para viver a separação de Gisele e Tom Brady. A musa mostrou ser irredutível nas escolhas do marido pelos campos de futebol e de acordo com o Page Six os dois já teriam contratado advogados para ajustar a divisão de bens e analisar como tudo ficará a partir do momento que os dois não forem mais um casal.

Já noticiei para vocês que a bufunfa do casal é de alguns milhões e alguns bons dígitos. Gisele ainda possui uma quantia maior que Toquem nas contas bancárias e a convocação do advogado é para analisar as finanças.

O jornal de fofocas ainda diz que o casal está vivendo separados há algum tempo, chegando a ficar em casas separadas.