Diva Depressão assume o comando do MasterChef Creators

Segurem seus aventais e preparem os corações porque a internet vai ferver! Os ícones do entretenimento online, Fih Oliveira e Eduardo Camargo, mais conhecidos como Diva Depressão, foram escalados para apresentar o MasterChef Creators, a novíssima edição digital do reality de culinária mais amado do Brasil!

A estreia tá marcada pra 6 de maio, direto no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube — e promete causar com três episódios por semana, cheios de drama, fritura, e claro: deboche gourmet!

A competição vai reunir seis influenciadores de gastronomia em desafios clássicos do programa. E, minha filha, não é só fama não — tem um prêmio de R$ 200 mil e uma passagem aérea com acompanhante pra qualquer destino operado pela LATAM! É luxo, é viagem, é surto coletivo!

Na bancada do julgamento: os jurados que a gente ama temer — Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, junto com convidados pra lá de especiais como Julia Tricate, Otto e Felipe Gutierrez. Já pode sentir a tensão só de imaginar um “isso tá intragável” do Jacquin, né?

E sabe o que é mais babado? Tudo foi gravado no mesmo estúdio da versão da Band, em uma mega produção da Endemol Shine Brasil com o YouTube, como parte da preparação para a nova temporada na TV. Ou seja: essa edição veio quente, crocante e conectada!

Fih soltou o verbo com aquele brilho nos olhos de fã que virou estrela:

“Fazer parte do MasterChef Creator como apresentadores, é uma alegria enorme. A gente acompanha o MasterChef Brasil há anos, então estar à frente de uma edição que junta gastronomia e conteúdo digital é um desafio e, ao mesmo tempo, uma realização”.

Edu completou com emoção e orgulho:

“É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. A gente ama se comunicar, ama o desafio de estar em formatos diferentes, e apresentar o MasterChef Creators é mais um marco nessa trajetória”.

Com provas técnicas, convidados especiais e dinâmicas pensadas sob medida pro público das redes, essa edição vai misturar tradição, tempero e treta do bem, com o toque certeiro do humor ácido e carisma de Diva Depressão.

Já separe sua pipoca gourmet, porque o MasterChef Creators promete ser o prato mais comentado da temporada!