Dira Paes comemora o fim das gravações de Pantanal com elenco

Atriz que dá vida a Filó fez um registro no final das gravações da novela das nove

Minhas noveleiras vão sentir muita falta de Pantanal e Dira Paes, atriz que interpreta Filó, fez mais que instigar as nossas lágrimas. A musa fez uma postagem sobre as últimas gravações da novela das nove arrancando o último suspiro de saudade dos fãs da novela Pantanal.

Em vídeo podemos ver Marcos Palmeira, Alanis Guillen, Guito, Camila Morgado, José Loreto, entre outros artistas, além da equipe. “Fim das gravações, início da saudade #Pantanal”, escreveu Dira.

A produção chega ao fim no dia 07 de outubro e será substituída por ‘Travessia’, a famosinha com Jade Picon no elenco.

“Tanto carinho! Essa equipe é demais! Sem palavras pra tanto afeto! E você Dira Paes, você é diferenciada. Te amo!”, declarou Marcos Palmeira na publicação.