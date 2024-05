Diogo Defante comenta reação do público após cirurgia no olho: “Inevitável”

Diogo Defante é um dos novos nomes do humor e já ganhou e garantiu o seu espaço na Globo com sua forma irreverente de arrancar risadas dos telespectadores. O humorista falou sobre a reação do público após realização de um procedimento cirúrgico no olho, mais especificamente na pálpebra, onde ele usava um tampão.

Ao GShow, ele comentou estar satisfeito com o resultado e com a reação do público. “A galera tá felizona com o resultado. Mas na internet a gracinha é inevitável. A galera tá pedindo pra eu voltar no cirurgião pra ele derrubar de novo. [Alguns falaram que] ‘era o charme'”, disse.

Defante, que passou por quatro intervenções, explicou que seu quadro estava piorando gradativamente e que a cirurgia era inevitável. “Eles viram o meu drama. Eu estava tomando remédio pesado e ficava meio grogue, gravando. Luciano (Huck), Dona Déa e Lívia (Andrade) ficaram aliviados me vendo assim [bem e recuperado] hoje. Foi chá revelação do olho. E, tipo assim, bem mais disposto, né? Porque o remédio dá uma derrubada na gente. Eu estava meio cabisbaixo, o humor meio alterado. Só que agora, não. Agora já tô, tipo, Dioguinho 2.0.”, falou.