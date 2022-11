Dilma usou o mesmo vestido do impeachment para comemorar vitória de Lula

Dilma Roussseff aponta que o impeachment foi ilegal e fraudulento e apostou que o PT ainda voltaria à presidência

Ela se veste para fazer história! Dilma Rousseff usou o mesmo vestido do seu impeachment em 2016, quando deixou o Palácio da Alvorada para comemorar a vitória de Lula nas eleições deste domingo (30). A ex-presidente do Brasil ainda disse que o PT tem que reconstruir o Brasil e que sempre pensou no retorno do partido.

“Quando eu saí do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment ilegal e fraudulento, eu disse: ‘nós voltaremos’. Para mim hoje é um dia que chegou esse de nós voltarmos, até por que nós temos que reconstruir o Brasil”, comentou com a imprensa de Belo Horizonte.

O vestido vermelho estava carregado de simbolismo e os internautas não deixaram de comentar o ato revolucionário de Dilma.