“Dias difíceis, de muita reflexão, estou confiante”, dispara Preta Gil

Cantora usou a redes sociais para mandar uma mensagem positivas a todos os fãs que a acompanham

Fomos impactados com o câncer de Preta Gil, mas ficamos ainda mais impactados com a força que a cantora tem usado para lidar com tudo isso. A musa gravou um vídeo para as redes sociais mostrando que vai enfrentar a doença com força e muita garra, não deixando de lado sua fé em Deus.

“Amores, vim aqui gravar esse vídeo para vocês em retribuição a todo o amor e o carinho que eu recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que eu estou passando. Amanhã eu começo meu tratamento. Eu estou confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás e nos médicos. Eu tenho muita confiança nos médicos que vão me tratar”, disse ela.

E completou: “A gente, hoje em dia, quando fala de câncer tem um estigma muito grande, né?! Algumas vezes o diagnóstico vem como uma sentença, e não é. Hoje os tratamentos são muito avançados. A ciência e a medicina evoluíram muito. Então eu tenho muita confiança de que eu vou passar por essa, eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana para gravar um vídeo para vocês para mostrar que eu estou bem, dizer que eu estou bem e também quando eu não estiver tão bem, porque essa é a relação que a gente construiu ao longo dos anos, de transparência e de verdade. Eu quero manter isso também neste momento”.

Vale ressaltar que ela foi diagnosticada com câncer do tipo adenocarcinoma. “Eu estou aqui mais uma vez para agradecer a toda manifestação de amor e de carinho que eu recebi. O amor que eu recebi de vocês aqui nas redes, na vida pessoal, da família, dos amigos, de pessoas que eu não via há tanto tempo, de pessoas que eu não conheço e que demonstraram uma solidariedade tão grande… Isso é tão tocante, isso me emociona tanto, mas, mais do que isso, isso me dá muita energia, muita força para lutar. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me mandou mensagem, que está mandando energia positiva, rezando, orando, eu não sei nem explicar em palavras, eu só senti sentir e transformar esse em cura. E assim vai ser. Espero que a gente se veja em breve”, afirmou.