Despedida de Juca Chaves: O compositor nos deixou aos 84 anos

Com carreira consolidada, o músico e humorista morreu em Salvador após complicações respiratórias

Gente, estou consternada! A morte de Juca Chaves em Salvador me deixou em prantos. Segundo o jornalista do site UOL, Ricardo Feltrin, Juca morreu no último sábado (25) e foi enterrado ontem (26). A causa da morte, de acordo com o boletim do hospital, foram complicações respiratórias. Somente as pessoas mais próximas de Yara, a mulher e musa inspiradora de Juca Chaves por quase 50 anos, sabiam que ele estava sofrendo de vários problemas de saúde, inclusive o Alzheimer.

Juca Chaves foi apelidado de “O Menestrel Maldito” por Vinícius de Moraes. (Crédito da foto: reprodução)

Compositor, músico, humorista e crítico. Eram muitas as facetas de Jurandyr Czaczkes Chaves, nome de batismo do artista. Nascido em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro no Leme, há décadas tinha trocado a cidade de nascimento por Salvador. Juca foi apelidado de “O Menestrel Maldito” por ninguém mais, ninguém menos que Vinicius de Moraes.

Juca Chaves também era conhecido pelo seu humor inteligente e ácido. (crédito: reprodução)

Formado em música clássica, Juca começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, em São Paulo, e sempre se destacou devido ao seu humor inteligente e com críticas sociais. Tanto é que durante a Ditadura Militar Juca foi perseguido. Exilado, viveu seis anos longe do Brasil, entre Portugal e Itália.