“Desonrada”, Maria Santa será largada pela família no bordel de Jacutinga

No bordel, a mocinha irá entender como as coisas realmente funcionam, chegando a conclusão que não está grávida, como ela pensava.

Maria Santa, desprestigiada, e largada no prostíbulo de Jacutinga, pela família na novela das 21h. A suposta gestante desabafará com as meretrizes e dirá que apenas beijou um cara. A dona do harém então chega e acaba com toda a confusão, dizendo, “c num tá prenha coisa nenhuma!”.

No episódio de hoje (26/01), Venâncio decide fugir e deixar a sua filha mais nova para trás. “Se descê, fica!”, ele manda, descendo a jovem da carroça na porta do arem. Quitéria se manifestará, mas não terá coragem de retrucar o marido.

Jacutinga se comove com a tristeza da garota e diz “vem menina, vâmu entrá, anda, vem antes que essa genti comeci falá”.

As cortesãs recebem Santinha com todo amor, menos Juliete, ela diz “histórias como a tua eu já vi se repetir aos montes, mas nunca vi um pai largar a filha assim, como quem larga uma trôxa de rôpa suja”.

“Cê vai te que te força pra largá deles também. Daquela carroça cê num precisa de nada, nem da lembrança. Tudo que cê vai precisá nessa sua vida tá aqui”, completa.

Santinha conta para Morena, que engravidou depois de um beijo com José Inocêncio, mas sem citar nomes. “Que beijo o que mulé, o beijo é só cumeçu”, diz a prostituta. “Começo do quê?” questiona Santinha.

Morena dirá para Jacutinga que irá desvendar toda essa confusão.

“Morena andô me contâno umas coisas, foi com um bêjo , não foi? Perguntará. “De que ôtro jeito haverá di c?”, a besta dirá.

A alcoviteira decide examinar Maria Santa e confirma o que já sabia que estaria acontecendo, dizendo “se tem uma certeza nessa vida, é que cê num tá prenha coisa nenhuma!”.

A menina contou que sofria abusos em casa e que sua mãe nunca a falou sobre as coisas que um dia iria acontecer. “Eu vô te explicá comé que são as coisa, que pro cê nunca mais bancá a inocente nessa vida”, dirá a Jacutinga.

Ela ainda pergunta sobre o cara que beijou a jovem, dizendo “porque o safado que fez isso cuma minina como ocê num pode prestá!”.