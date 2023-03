Desmascarando a base de R$200,00 da Virgínia: Karen Bachini diz que o produto lhe deixou com linhas de expressão e poros que não tinha.

A influencer supõe que os ativos que a base diz ter, devem estar em pequenas quantidades, só para dizer que tem.

Habla mesmo! Eu amo quando essas famosas testam esses produtos que custam uma fortuna e falam o que elas realmente acham, pois assim eu descubro se devo ou não gastar meu precioso dinheiro com o mesmo.

O problema é que dessa vez a influencer Karen Bachini não só alertou as suas fãs, mas também detonou a base de R$200,00 que a influenciadora Virginia lançou no último fim de semana.

Segundo Bachini, a base que pelo seu preço absurdo deveria entregar tudo, não é tão boa como Virginia tem falado não.

“Olha, eu terminei de aplicar a base e ela ficou assim. Eu vou esperar ela secar agora, porque ela está começando a repuxar e eu sinto que ela ainda vai seca”, iniciou o seu feedback.

Após um corte no vídeo, a influencer volta com a base já seca e a detona, falando que mesmo tendo hidratado a pele antes, a base deixou a sua pele ressecada e que provavelmente possui certos elementos em tão baixa quantidade, simplesmente para dizer que eles existem no produto.

“Secou, ela da uma repuxada mesmo. Eu não sinto efeito nenhum de ácido hialurônico. Eu não sinto que essa base hidratou minha pele. Eu acho que as quantidades dos ativos devem estar bem em pequenas quantidades mesmo, só pra dizer que tem na base, porque eu sinto que minha pele está completamente repuxando e ressecada”, continuou.

Por fim, Karen terminou o seu vídeo afirmando que a base da Virginia, que a mesma enalteceu tanto, lhe deixou com linhas de expressão e com poros que ela nem tinha.

“Eu achei essa base muito bizarra, primeiro porque, gente, o que é isso? Eu nem tenho linhas de expressão e agora eu tenho, segundo problema, parece que eu tenho poros no nariz e tipo assim, essa é uma área que eu não tenho problemas com poros, só que agora eu tenho, finalizou.