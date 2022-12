Desesperado para salvar a vida de seu pai, filho do compositor Mário Soares, pede ajuda e é bloqueado pela empresária de Leonardo

Essa não é a primeira vez que membros da família pedem ajuda à empresária e a mesma se nega a ajudar.

Na hora do desespero a única coisa que nos resta é buscar socorro de todas as formas possíveis, não é mesmo? Após o compositor Mário Soares sofrer um AVC, no último dia 25, o filho do compositor de um dos grandes sucessos do cantor Leonardo, “Pensa em mim”, Marinho Soares, pediu ajuda à ao cantor, através de sua empresária, Ede Cury, mas foi bloqueado pela mulher.

“A única coisa que eu queria é fazer com que essa informação chegasse no Leonardo para ele ajudar, se achar que deve”, disse o rapaz.

Apesar da empresária do cantor ter agido com tamanha indiferença, Marinho afirma que não culpa Leonardo pela atitude de Ede. “Não coloco culpa no Leonardo, ele é uma pessoa e ela é outra. Viu todas as minhas mensagens, as imagens do meu pai deitado numa maca, e não se sensibilizou.”

“O Leonardo é um cara ocupado, um ídolo brasileiro, talvez essa informação não tenha chegado nele, senão ele teria ajudado. Eu disse que não queria dinheiro, só que ela me abrisse portas. Preciso recuperar a saúde do meu pai e correr contra o tempo. Mesmo assim ela me ignorou e me bloqueou”, acrescentou ele.

Mesmo não conseguindo a ajuda da empresária e do cantor, o pedido de socorro feito por ele, mobilizou diversos enfermeiros, empresários e amigos da família.

De acordo com Marinho, essa não é a primeira vez que Ede age de forma tão fria e desumana com a família. Há cerca de três anos, seu pai e sua mãe também foram ignorados e bloqueados pela empresária, quando ela foi procurada pelo compositor que queria ajuda pois o seu filho havia sofrido um acidente de trabalho, o qual o deixou cego do olho esquerdo.