Desculpa esfarrapada de Drake para cancelar show não cola e web aponta outros motivos

Mesmo com o cachê mais alto do festival, Drake recusou se apresentar no Lollapalooza e foi substituído por Skrillex de última hora

O cancelamento do show de Drake, que era atração principal do Lollapalooza ontem (26), não para de render polêmica. Em nota oficial, Drake apontou desfalque na equipe técnica, que segundo ele era imprescindível para realização da sua apresentação. Mas essa desculpa não colou não, viu? Na web surgiram outros prováveis motivos para o cancelamento tão repentino.

Fãs não acreditam em motivo de Drake para cancelar show. (crédito da foto: reprodução)

Segundo Léo Dias, que inclusive falou em primeira mão sobre o cancelamento, antes mesmo do festival e Drake, o cantor apresenta certo desânimo em se apresentar na América do Sul. Os motivos? Entre eles o cachê baixo e o desânimo e exigência do público. Para ele o público sul-americano representa uma parte bem pequena de seus rendimentos. Na Europa, Estados Unidos e Arábia Saudita o rapper recebe propostas que chegam a 10 milhões de dólares para realizar uma apresentação.

Skrillex substitui Drake no Lollapalooza. (crédito da foto: reprodução)

Outro fator que faz Drake vir desanimado ao Brasil é a exigência do público brasileiro. As fontes de nossa reportagem também revelaram que o cantor se cansa com a expectativa que o público cria em torno de um show, esperando muitas vezes um espetáculo acompanhado de jogo de luzes, efeitos especiais e bailarinos.

Os motivos continuam parecendo mais uma desculpa esfarrapada já que Drake estava na cidade de São Paulo e boa parte da estrutura do show estava montada.