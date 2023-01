Descubra como funcionará o programa ‘A Grande Conquista’, o novo reality do novo reality da Record

O reality terá 74 episódios e estreará em maio deste ano.

Gente, após o desastre de audiência que a última edição do reality ‘A Fazenda’ teve, a Record não está poupando esforços para chamar atenção do público, inclusive, está investindo pesado em um novo reality, o ‘A Grande Conquista’, que está previsto para estrear em maio.

Bom, se você está perdido, e não faz ideia do que se trata esse reality, fica aqui que vou explicar certinho para vocês como é que vai funcionar.

O reality iniciará antes mesmo de sua estreia, isso porque, para conseguir uma vaga na mansão, isso mesmo, uma mansão, os famosos deverão conquistar essa vaga.

O programa será dividido em etapas. Na primeira, 15 famosos serão apresentados ao público com o intuito de que eles mobilizem seus contatos e seus fãs para vote neles ganhar uma das 10 primeiras vagas do reality.

Mas a chance dos outros 5 não acaba por aí, eles serão realocados em uma espécie de “vila”, com outras 65 pessoas, onde passaram por diversas provas, tendo que dividir tudo o que lhes foram ofertados, como as camas, espaço, comida, assim por diante.

Após 20 dias deste perrengue sem igual, outras 20 pessoas serão escolhidas para participar verdadeiramente da mansão, junto aos outros 10 famosos que já foram anunciados.

Com isso, os 30 participantes, que foram escolhidos pelo público, levarão uma vida de luxo, mas tendo que enfrentar diversas provas semanais, escapar das eliminações, para que assim, apenas um chegue até ‘A Grande Conquista’.

Até o então, o reality terá 74 episódios e irá ao ar todos os dias da semana. Ele contará bastante com a participação do público, afinal todas as etapas serão decididas através do voto popular, e o seu prêmio final será de R$1 milhão.