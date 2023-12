Deputados cobram investigação após Luciane Dom ter seu cabelo “revistado”

Luciane Dom abriu a câmera do seu celular e registrou um caso de racismo no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao ter o seu cabelo revistado. Os parlamentares pediram a investigação do caso à Infraero e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e o Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) pediram à Polícia Federal (PF) uma revisão nos protocolos de revista pessoal e a edição de regulamentação contra o racismo dos agentes de fiscalização e de segurança nos aeroportos.

“Já foram publicizados relatos suficientes que podem caracterizar uma ação atuação sistemática de inspeções, no mínimo, constrangedoras contra pessoas negras. Como o caso da atriz Jennifer Nascimento, em 2022 e do vereador Renato Freitas, que frequentemente sorteado para inspeções ditas ‘aleatórias'”, diz o ofício.