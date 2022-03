Deputado bem dotado pede opinião dos seguidores sobre foto que levou à sua demissão

Gilberto Ribeiro foi demitido da RIC TV, afiliada da Record no Paraná, após viralizar em fotos de sunga na praia

Vocês podem até não se lembrar do fato em si, mas ao ver a foto já dá para pensar: “eu já vi isso em algum lugar”. Gilberto Ribeiro marcou o ano de 2019 com suas famosas fotos de sunga na praia que exibiam os atributos físicos do apresentador, fato que gerou seu desligamento da RIC TV.

O apresentador, talvez em uma busca pelo burburinho que gerou no passado, repostou a foto e pediu opinião dos seguidores. “Em 2019, essa foto motivou minha demissão de uma empresa em Curitiba. Você concorda com isso?”, escreveu.

O apresentador havia recém renovado seu contrato com a emissora, em outubro de 2018, mas com um comunicado o presidente da RIC TV, Leonardo Petrelli Neto, enviou uma notificação comunicando seu desligamento na época.

A carta de desligamento e a nota da emissora não diz os verdadeiros fatos do desligamento do apresentador, mas de acordo com o Notícias da TV a conduta do apresentador nas redes sociais estaria afetando a matriz da Record em São Paulo.

Vale lembrar que Gilberto não tinha intenção de pedir desligamento da emissora. ““A gente nunca pode dizer não. Mas de verdade? Hoje em dia, graças a Deus, pelo acolhimento que eu tive na Rede Massa, seria difícil. Eu não penso nisso… o carinho que os funcionários e os telespectadores de Curitiba e região tem para com a Rede Massa é incrível. Eu tenho 56 anos, passei 39 deles trabalhando no Grupo RIC. Não sou aquele tipo de pessoa que coloca o dinheiro acima de tudo”, contou em entrevista ao TV Pop.

Hoje, o apresentador de televisão e político brasileiro filiado ao Partido Progressista (PP), mas continua sendo um fã do exibicionismo e foca na academia para deixar o shape em dia.