Deputado Alberto Fraga ameaça o deputado André Janones: ” Não uso chupeta, uso revólver”

Além de ameaçar, o deputado bolsonarista tentou atacar o deputado de Minas Gerais fisicamente, mas foi impedido por outros presentes.

É gente, parece que o clima desta quarta-feira (29), começou bem descontraído e alegre lá no congresso, só que não, né?. Durante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, aconteceu uma discussão daquelas entre o deputado bolsonarista Alberto Fraga (PL-DF) e o deputado André Janones (Avante-MG), chegando ao ponto de ter até ameaças entre eles.

Na discussão, os deputados debatiam a situação do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que vem sendo chamado de “chupetinha”. Inicialmente, Fraga afirmou que estava disposto a brigar com o presidente da comissão, Rui Falcão (PT-SP), por conta das ofensas ao colega de partido, mas logo percebeu que o responsável por essas ofensas era o deputado do Avante.

Diante desta confusão, o deputado do Distrito Federal, não só fez ameaças ao deputado de Minas Gerais, como também tentou atacá-lo fisicamente, porém, foi impedido por outros parlamentares.

“Eu não uso chupeta, não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola”, ameaçou Alberto Fraga.

Após a repercussão do caso, através da sua assessoria ade imprensa, o deputado Alberto Fraga emitiu uma nota de esclarecimento explicando o que realmente aconteceu e afirma: “Em nenhum momento fiz qualquer tipo de ameaça”.

Nota de esclarecimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse é o meu quinto mandato como deputado federal, sempre fui oposição, mas uma frase pauta a minha atuação parlamentar: “naquilo que discordarmos, a gente se respeita, naquilo que a gente concorda, a gente se une”. Minha oposição sempre foi responsável e construtiva.

Na Comissão de Constituição e Justiça(CCJ), durante um discurso, um deputado da oposição me mostrou uma chupeta, como forma de afronta e eu disse a seguinte frase: “Não uso chupeta, uso revólver, pistola”. Em nenhum momento fiz qualquer tipo de ameaça, e acabei sendo interrompido durante a fala. Também aproveito para esclarecer que não estava armado, nunca circulei pela Câmara dos Deputados com qualquer tipo de arma.

É evidente que a oposição irá se defender dos ataques, mas certo tipo de comportamentos não podem ser aceitos, como desrespeito, interferir na fala. Esses são comportamentos inaceitáveis.

Deputado Federal Alberto Fraga (PL-DF)