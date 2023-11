Deputada das Tiarinhas Júlia Zanatta pede reembolso para Câmara por hospedagem para casamento

Deputada federal do PL- SC disse que cumpriu agendas e que tem direito à cota parlamentar por hospedagem.

Oi genteeee, sabe aquela deputada que usa tiarinha e adora um revólver. Sabe, a Julia daquelas tiarinhas démodé? Então, as minhas amigas lá de Caxias do Sul me ligaram pra contar esse babado que a bonita simplesmente veio no casamento de uma outra deputada, a Caroline de Toni, e foi reembolsada pela Câmara para bancar sua estadia na cidade de Xanxerê, na região oeste do estado. A celebração da festa ocorreu no dia 2 de setembro deste ano.

Na ocasião, Zanatta e seu marido, Guilherme Colombo, ficaram duas noites no hotel Seville Park e tiveram o custo das diárias (R$ 780) reembolsado, como parte da Cota Parlamentar que prevê gastos em hospedagens fora do Distrito Federal. A deputada disse que cumpriu agendas na região, o que justificaria o reembolso.