Depois do infarto de Burnier na Rede Globo, mais um âncora sai de ambulância da emissora paulista

Gente, o que está rolando nos bastidores da Globo de São Paulo, hein? Não tem uma semana que o José Roberto Burnier infartou durante a escala de plantão de Ano-Novo, e agora, o jornalista Marcelo Pereira foi levado ao hospital às pressas na madrugada da última quarta-feira (3) após sofrer um mal súbito, . enquanto preparava o mapa-tempo que seria exibido no telejornal matinal e foi levado de ambulância para uma unidade hospitalar perto da emissora, isso ocorreu, minutos antes dele entrar no ar no Hora 1. E ele não voltou mais ao ar desde então, e tem sido substituído por outros repórteres na previsão do tempo.

No primeiro dia da ausência de Pereira, a Rede Globo sequer teve tempo hábil para convocar alguém que já tivesse prática na função para assumir o mapa-tempo em seu primeiro telejornal. O repórter Eliezer dos Santos, que só havia atuado como apresentador substituto do Radar SP, foi acionado de última hora para assumir o posto do jornalista no Hora 1 de quarta. Já no Bom Dia Brasil, que vai ao ar horas depois, o canal teve mais tempo e escalou Tiago Scheuer, reserva habitual da previsão do tempo. E desde quinta-feira (4), a função foi ocupada por Thaís Luquesi nos dois jornalísticos.

Segundo o portal TV Pop, o atual estado de saúde de Pereira é um completo mistério até mesmo para profissionais que trabalham diretamente com ele. A equipe do Hora 1 ficou assustada com o que aconteceu na última quarta-feira (3) e, desde então, tem tentado contatar com o jornalista de diversas formas. Mas ele tem ignorado mensagens enviadas até mesmo pelos colegas mais próximos. Até a sua página no Instagram, rede social em que ele é mais ativo, não é atualizada desde o dia 26 de dezembro, que foi justamente o último dia em que o apresentador deu expediente normal na Globo. Beeem estranho tudo isso, não acham??

Na semana dos dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, o âncora não trabalhou — escalado para apresentar o Hora 1 durante o plantão natalino, ele tirou folga durante a semana do Ano-Novo e deveria ter voltado ao trabalho no dia 3, justamente quando passou mal pouco depois de chegar aos estúdios da emissora. Durante o seu recesso, Tiago Scheuer foi responsável pelo mapa-tempo do jornal que abre a programação diária da Globo. No Natal, a função foi ocupada por Thaís Luquesi, que voltou ao posto com a licença-médica do titular.