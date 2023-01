Depois de virar meme, Lexa conta que Guimê não sabe nadar

Tina e o Mc curtiram uma piscina na tarde quente do BBB e resolveram dar um mergulho, a web se divertiu, pois o cantor não saiu do lugar

Podemos dar play na temporada de memes do BBB? Guimê e Tina resolveram dar um mergulho na tarde quente do Rio de Janeiro na casa mais vigiada do Brasil e o que chamou a atenção da web foi que ele não saiu do lugar. Lexa viu que seu amado estava virando meme e usou as redes sociais para explicar o motivo, dizendo que ele não sabe nadar.

“Tadinho! Ele não sabe nadar, gente”, disse ela.

Os fãs que estavam rindo de Guimê logo se desculparam e disseram que não sabiam que ele não sabia nadar. Claro que os mais maliciosos ainda zombaram mais da situação.