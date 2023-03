Depois de sete anos juntos, Joana Sanz anuncia fim do casamento com Daniel Alves

Influenciadora usou as redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com o jogador que está preso na Espanha, acusado de estupro

Nós sabíamos que esse dia chegaria, e foi bom enquanto durou, não? Joana Sanz publicou uma carta no seu Instagram revelando e anunciando o fim do seu casamento com Daniel Alves, que está preso na Espanha, acusado de estupro. A modelo fez a carta a punho e publicou as fotos, dizendo ser o encerramento de um ciclo ao lado do jogador. Joana ainda diz que gostaria que o seu texto fosse de amor e felicidades, mas que não era o caso. Ela ainda diz que sofreu muito nos últimos meses e que Daniel a rompeu em mil pedaços com tudo que aconteceu diante a acusação. “Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. Aqui está uma mulher forte, que passa para a etapa seguinte da sua vida”, escreveu ela.