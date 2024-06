Depois de ser internada com infecção urinária, Preta Gil teve que cancelar sua apresentação no São João da Thay

Genteee, a Preta Gil precisou cancelar sua participação no “São João da Thay”, evento que acontece nesta sexta (7) e sábado (8) em São Luís do Maranhão por causa de uma infecção urinária em razão de um cálculo renal, ela está hospitalizada na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, zona sul do RJ.

O instagram oficial do evento comunicou que o show da cantora teria sido cancelado “A participação da Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos”, disse a nota. A cantora era uma das principais atrações do projeto que, segundo a organizadora Thaynara OG, foi uma das idealizadoras.

Segundo a equipe médica do hospital, a artista está bem. “Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais”, afirma a nota.