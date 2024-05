Depois de ficar chocada com o tamanho de órgão íntimo de gorila, Ana Maria Braga dispara: “Só?”

Genteee, a Ana Maria Braga tá que tá essa semana, hein? No Mais Você desta quarta-feira (29), a apresentadora virou o assunto mais comentado das redes sociais depois de um comentário que fez sobre uma matéria sobre uma família de gorilas que vive em um parque de Cotia, em São Paulo.

Durante o papo com o repórter Fabricio Battaglini, a apresentadora ficou completamente chocada ao descobrir o tamanho do órgão sexual do gorila e acabou tendo uma crise de riso por sua reação inusitada diante da descoberta.

“O órgão sexual dele mede 3 centímetros [ereto]. É pequenininho para um bicho deste tamanho”, afirmou Fabricio. “Só?”, reagiu Ana Maria Braga, no ato.

“Como assim?”, perguntou Louro Mané diante da surpresa da “avó”. “Mas com 1,80 metro”, tentou justificar a loira, rindo muito.

“Tem um ditado aqui sobre isso, não vou dizer aqui… Mas é pequeno, mas dá certo!”, disse Battaglini, que também não conseguiu manter a concentração diante da postura da patroa.

“Tá cheio de filho aí!”, complementou o papagaio, enquanto Ana continuou tendo uma crise de riso ao vivo.