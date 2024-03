Depois de fazer pix para ladrões, ator de Gênesis é morto com tiro na cabeça

Socorroooo! Gente, que notícia mais triste que eu acabei de receber no meu Whatsapp. Uma amiga minha acaba de me contar que o ator Edson Caldas Barboza, conhecido por atuar em Gênesis, foi encontrado morto na última quinta-feira (29). De acordo a polícia, o ator foi baleado na cabeça após fazer um pix de R$ 85 e dar um relógio para criminosos.

Edson estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro, quando foi visto pela última vez em um bar em Coelho Neto, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, a principal suspeita é que o artista tenha sido vítima do “Golpe do Encontro”.

Esse golpe consiste em os bandidos se passarem por mulheres em aplicativos de relacionamento para praticarem roubos e assaltos. Os dois homens acusados do crime já foram presos.

Segundo a polícia, após Edson realizar as transferências bancárias, ele foi amarrado e colocado no porta-malas de seu próprio carro. Os bandidos o levaram para uma zona de mata e o executaram, depois, abandonaram o veículo.