Depois de declarar seu amor na Globo, governanta coloca esposa de Caetano Veloso na Justiça trabalhista e pede R$2 milhões de indenização

gente, olha só que babado fortíssimo que eu acabei de saber da Paula Lavigne e do Caetano Veloso. Segundo uma reportagem da Veja SP, a ex-governanta deles, Edna Santos entrou com uma ação trabalhista, na Justiça do Rio de Janeiro, depois de ter sido demitida. A mulher trabalhou para o casal de famosos por mais de 20 anos.

Nessa ação judicial, Edna pede cerca de R$ 2,6 milhões de indenização trabalhista e estão incluídos nesse valor: Adicional noturno, acúmulo de função, horas extras, incorporação de remuneração, entre outros.

A demissão de Edna foi por ter sido acusada de furto de dólares e tido o celular confiscado por Paula. A defesa de Edna publicou uma nota, afirmando que ela foi vítima da mulher de Caetano.

“Edna é, na verdade, vítima de Paula Lavigne. Durante os 22 anos em que trabalhou na residência do casal, Edna foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno.”

Parece que a esposa do cantor “fez uma investigação privada” depois do sumiço de uma quantia de dólares em sua residência. “Para isso, valeu-se de métodos pouco democráticos e gravíssimos para inquirir funcionários – dentre eles Edna, constante e indevidamente acusada de forma indireta por Paula”.

Além disso, a ex-governanta teve que prestar contas dos seus extratos bancários dos últimos 7 anos, além de ter seu celular confiscado por Paula. “Paula Lavigne confiscou o telefone celular de Edna e violou o sigilo de suas comunicações, acessando conversas pessoais e fazendo backup dos dados privados de Edna”.

Um vídeo em que Paula Lavigne aparece conversando Edna acabou viralizando nas redes sociais. Na ocasião, a empresária participava do programa mais recente de Angélica, ’50 e Tanto’. Os internautas analisaram a relação delas a partir da conversa com o fato da ex-funcionária ter iniciado um processo judicial.

“Nesse vídeo tá claríssimo a toxicidade da relação”, disse um perfil. “Eu fiquei constrangida com esse vídeo, era claro que ela não tinha para quem ligar e que a atenderia. Todo mundo ali constrangido”, cogitou outra usuária.