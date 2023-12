Depois de colocar o prefeito para pedir benção, Ivete vira Rainha em Recife com show de três horas em Pina

Amigas do céu, ontem eu fiquei desorientada com o Recifense apaixonado pelo show de Ivete Sangalo. Tudo começou no camarim que a diva das divas Ivete Sangalo fez com que o João Campos, o prefeito mais aclamado do Nordeste tomasse bença de mainha.

A atração mais aguardada e aclamada pelo público no festival Virada Recife 2024 que aconteceu neste sábado (30), foi a nossa rainha Ivete Sangalo. que bateu recorde de público.Cerca de 250 mil pessoas compareceram a Praia do Pina na penúltima noite do ano.

A cantora, que completou 30 anos de carreira este ano, e é unanimidade nacional, incendiou o palco, levantou poeira e esbanjou carisma e talento. Como podemos ver nos depoimentos aqui abaixo: