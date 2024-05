Depois de chamar Simone Tebet de “idiota, burra” Nego Di  chama primeira-dama de “puta de carteira assinada”

Amores,cadê a noção desse cara? Todos sabemos do trabalho elogiável que o comediante e ex-BBB Nego Di está fazendo para ajudar as vítimas das tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, porém, é importante lembrar que isso não lhe dá o direito de maltratar as pessoas e é exatamente isso que ele fez com essas duas mulheres incríveis, a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil,Simone Tebet, e a primeira-dama do Brasil, Janja.

Na última terça-feira (07) , o humorista publicou um vídeo criticando as decisões de Simone diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde de forma completamente grosseira ele esculachou a ministra e a chamou de “idiota, burra, anta e merda”.

Agora, também através das suas redes sociais, Nego Di perdeu a linha ao chamar Janja de “ Puta de carteira assinada”, ao compartilhar um vídeo em que a primeira-dama se diz muito emocionada após ajudar a salvar a égua que estava presa em um telhado, tentando se proteger das enchentes.

Apesar de ambos os posts terem sumido das suas redes sociais, o animadíssimo ator José de Abreu fez questão de printar o post que Di falou sobre Janja e oferecê-lo, através das redes sociais, caso algum advogado queira tomar as providência necessárias.

É minha gente, agora eu finalmente consegui entender o motivo do Nego Di ter sido um dos primeiros a serem eliminados na sua edição do Big Brother Brasil.