Depois de brigar com a mãe e pedir dinheiro no Instagram, Cristina Mortágua é internada em clínica psiquiátrica por familiares

Símbolo de beleza dos anos 1990, a polêmica e querida atriz Cristina Mortágua (54) voltou a preocupar os fãs.

A publicação de uma nota em seu perfil do Instagram confirmou a internação da musa em uma clínica psiquiátrica após um episódio de surto psicótico.

Comunicado foi publicado no perfil oficial da ex-modelo. (Foto: Instagram – @cristinamortaguaoficial)

Cristina, que recentemente foi manchete dos jornais após ser expulsa de casa pela mãe, a qual acusa de narcisismo, já havia falado sobre as suas dificuldades relativas à saúde mental.

“Estou fazendo tratamento psiquiátrico no SUS. Ela (mãe), com 81 anos, desconfia que todo mundo rouba as coisas dela. Mas quando ela acha está escondido”, confessou ao público no fim de junho.

Foto: Instagram – @cristinamortaguaoficial

Neste domingo (6), a família da ex-modelo publicou um comunicado no qual informa um “episódio grave de surto psicótico, durante o qual agiu de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas”. De acordo com o texto, Cristina feriu familiares, vizinhos e amigos, além de ter feito o uso indiscriminado de medicamentos.

Infelizmente, o ato teria sido decisivo para que a família da atriz decidisse pela internação.

Auge nos anos 90

Linda e sensual, Cristina enfeitou a televisão brasileira há 30 anos ao integrar o elenco da famosa – e saudosa para alguns – Banheira do Gugu, que certamente azedou os almoços dominicais de muitas mamães da época.

Cristina também estampou as capas das revistas Playboy e Sexy na mesma década.