Depois de anunciar doação de livros, Felipe Neto desabafa em rede social

O youtuber e influenciador fala sobre a avalanche de críticas que recebeu na rede social ao anunciar uma doação de livros.

Gente, o mal do brasileiro é não conseguir suportar a felicidade alheia. Não é que o Felipe Neto no último sábado (23) anunciou que doaria livros para seus seguidores totalmente de graça. Eu mesma estou aqui fazendo a minha lista e já mandar para ele comprar logo. A proposta do influencer é que as pessoas façam um carrinho apenas com livros, no valor máximo de R$ 100, e justifique o porquê de querer as obras em específico. Seu objetivo é incentivar a leitura entre seus seguidores. E até esse domingo (25), ele vai selecionar alguns seguidores para presentear com os livros, fazendo um pix no valor da compra.



Mas obviamente, sempre tem alguém para acabar com a alegria do próximo né? Na rede social chamada X (antigo Twitter), o influenciador fez aquele desabafo sobre as criticas que recebeu por causa de sua iniciativa:

“Cada dia q passa eu vou usar cada vez menos aqui. Desde q surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando TUDO pra tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Insta eu recebo só direct com amor e apoio, 99%.”