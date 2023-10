Depois da votação na Fazenda Cariucha chama Lucas Souza de ‘putinha safada’

A cantora ainda disse que nem as putas da zona faziam o que ele fazia e a equipe do ex-militar lamentou os termos usados pela funkeira

Cariucha se revoltou após o militar discutir com Sander Mecca na formação da segunda roça do reality e partiu para cima com termos de baixo calão e considerados homofóbicos. Vale ressaltar que ela é intitulada a “rainha da comunidade LGBTQIA+”. A equipe de Lucas lamentou os termos usados na discussão.

“Tem noção? O Sander toma remédio, já tá mal e essa putinha safada [Lucas] ainda vai pisar em cima do cara? Eu não vou dar um dia de sossego pra esse moleque!”, disparou.

“Tira ela de cima de mim”, pediu Lucas Souza para Lily Nobre. “Ptinha barata. Nem pra ser ptinha você serve. Pta barata! A pta mais barata que eu já vi! Vou levar ele pra rodar bolsinha comigo, mas nem pra isso ele serve!”, disparou Cariucha.

Logo a rede social da peão se pronunciou. “É lamentável todas as palavras usadas e comportamentos dos peões contra o Lucas, durante a treta desta noite! Em nenhum momento do jogo Lucas faltou respeito com nenhum dos participantes, mesmo depois de todas as acusações contra o mesmo. Assim como todos, Lucas também merece respeito! LUCAS MERECE RESPEITO”, escreveram.